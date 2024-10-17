Тело Синвара спрятали

Тело Яхьи Синвара, ликвидированного 16 октября в Рафахе (сектор Газа) и доставленного в Израиль, в ночь на 18 октября вывезено из Института судебной медицины в Абу-Кабире и доставлено в тайное место для хранения. Об этом стало известно Ynet.

В публикации отмечается, что в настоящее время не решено, как следует в дальнейшем распорядиться с телом главы ХАМАС. Предположительно, его временно захоронят. В Израиле не исключают, что «этот козырь» будет задействован в переговорах по освобождению израильских заложников.

Эксперты института в Абу-Кабире вечером 17 октября дали официальное заключение, что обнаруженное в Рафахе тело принадлежит Синвару. Подтверждение было получено по результатам ДНК-анализа. Одновременно была установлена причина смерти Синвара: он скончался от черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. На теле обнаружены огнестрельные ранения, полученные, вероятно, во время перестрелки с ЦАХАЛ.