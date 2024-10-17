Взрыв на оборонном заводе в Сербии

Взрыв произошел на оборонном заводе «Слобода» в сербском городе Чачаке, пишет газета Blic.

В результате пострадали четыре человека, один из них, 36-летний мужчина, находится в реанимации. Взрыв прогремел в цеху, производившем артиллерийские снаряды, там взорвался боеприпас.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич, комментируя произошедшее, отметил, что речь идет о «работе с легковоспламеняющимися материалами, это не работа в кондитерской». Премьер призвал дождаться выводов полиции и военной полиции. Он назвал предприятие «одним из лучших специализированных заводов отрасли с хорошим ассортиментом». «К сожалению, такое случается даже с самыми опытными работниками», - заключил глава сербского правительства.