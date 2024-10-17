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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Три сценария от Зеленского

13:29 1168

Киев видит три сценария развития войны в Украине после президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Мы видим три разных варианта развития событий. Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут опасаться некоторых рисков. В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — рассказал глава государства.

Суть второго и третьего сценариев Зеленский раскрывать не стал. Он также не смог ответить, будут ли такие варианты более или менее позитивными для Киева. По его словам, данный вопрос является очень чувствительным для украинцев.

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