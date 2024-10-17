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Приедет ли Путин в Баку?

Умеров рассказал о давлении партнеров на Украину

13:43 1005

Верховная Рада решила, что мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. В то же время у западных партнеров Украины возникают вопросы мобилизации 18-25-летних. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

По его словам, иногда проходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины «хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25».

Умеров заявил, что украинские власти объясняют, что таким было условие Верховной Рады, которое позволило правительству мобилизовать людей с 25 до 60 лет.

На вопрос, могут ли решения по мобилизации измениться, глава Минобороны ответил: «Мы всегда хотим давать выбор человеку, чтобы он сам выбирал. Сейчас, как мы говорим, мы работаем согласно всем нормам законодательства. В законодательстве четко определено: с 25 и выше. Если есть желание кого-то прийти и служить своему народу, мы всегда рады».

Комментируя заявление советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко о том, что американские политики обеих партий давят на президента Украины Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет, Умеров сказал: «Первое: о мобилизации обсуждений не было. Второе: мы не комментируем слухи. Третье: когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы провели вместе с парламентом закон, в котором ясно понятно, как входит в периметр человек, как он становится военнообязанным, связанным, как тренируется, как выходит из периметра».

Напомним, советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что американцы намекают: только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет.

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