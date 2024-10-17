SAP Discovery Day в Баку

В отеле «Ритц-Карлтон Баку» прошел третий международный форум SAP Discovery Day. SAP, являющаяся одним из ведущих в мире производителей программных решений для управления бизнес-процессами, разрабатывает решения, которые помогают упростить и оптимизировать обработку данных и информационные потоки в масштабе всей организации. Во встрече приняли участие более пятисот руководителей и специалистов передовых компаний Азербайджана. Участники форума поделились опытом использования технологий SAP, обсудили подходы к трансформации бизнес-процессов, а также перспективы облачных решений и искусственного интеллекта, которые могут обеспечить бизнесу большую эффективность, устойчивость и новые возможности развития.

Эксперты компании рассказали о потенциале искусственного интеллекта SAP Business AI, поделились возможностями для расширений стандартных процессов SAP и управления аналитическими данными, ознакомили участников встречи с лучшими стратегиями и практиками в условиях изменчивого рынка, способными сделать бизнес еще более эффективным. В свою очередь, лидеры бизнес-направлений затронули актуальные вопросы управления клиентским опытом, цепочками поставок, финансами, персоналом, техническим обслуживанием и другими операциями. Форумы SAP Discovery Day Baku являются превосходной площадкой для изучения лучших практик по цифровизации ключевых процессов, ознакомления с функциональными возможностями систем SAP и вариантами их развития, изучения перспективы искусственного интеллекта и продвинутой аналитики. В кулуарах форума представители компаний имели возможность обсудить с коллегами по рынку и экспертами насущные вопросы бизнеса. Специальным гостем форума стал Оскар Конюхов, который уже более четверти века организует экспедиции легендарного путешественника-рекордсмена Федора Конюхова, к примеру, его кругосветный полет на воздушном шаре и переход через Атлантику на весельной лодке.

Как рассказал в интервью haqqin.az Александр Метечко, управляющий директор SAP по Восточной Европе и Центральной Азии, число пользователей SAP растет в Азербайджане с каждым годом. «Цель данной конференции - обсуждение вопросов того, как, используя облачные решения SAP и технологию искусственного интеллекта, сделать максимально эффективным бизнес наших клиентов в Азербайджане и других странах, - отметил Метечко. - Компании должны сфокусироваться на своем основном бизнесе и конкурентных преимуществах, над тем, что у них ценного для рынка и в чем их отличие от других. Ну а все, что касается IT-сферы, это берет на себя на себя технология SAP». Метечко подчеркнул, что SAP является мировым лидером в области решений по управлению предприятием для корпоративных пользователей. «То есть технология берет на себя все, начиная от общения с поставщиками до планирования и управления логистикой, складами, производством, финансовыми затратами и прочим, - пояснил управляющий директор. – SAP, что называется, от а до я контролирует весь процесс - от оплаты поставщикам за продукцию до переработки и отгрузки заказчикам».

По словам Метечко, все больше предприятий в Азербайджане используют технологию SAP. «Безусловно, это требует больше специалистов, которые будут внедрять и поддерживать данную технологию, - отметил он. - Для нас Азербайджан - одна из фокусных стран с высоким рыночным спросом на SAP. И мы откликаемся на него новыми ресурсами и новыми партнерами в стране». Метечко отметил, что для местных и зарубежных компаний Бакинский форум становится все более представительным. «На мероприятии состоялось награждение представителей руководств ключевых заказчиков в Азербайджане, таких как Paşa Holding, Azersun, Veysaloglu, SOCAR, Agro Dairy, Matanat A, и другие, - рассказал Метечко. - Многие корпорации были представлены генеральными директорами, директорами по закупкам, HR-менеджерами и пр. Мы также работаем с госструктурами, в частности, с Министерством финансов Азербайджана. Правительство вашей страны приняло важное решение об увеличении цифровизации, и мы помогаем сделать Азербайджан высокотехнологичным государством».

О роли технологии SAP в развитии азербайджанской экономики корреспонденту haqqin.az рассказал генеральный директор SAP в Азербайджане Анар Алиев. «Третья конференция SAP в Баку показала, что по сравнению с прошлым годом интерес к нашим продуктам вырос более чем вдвое, - подчеркнул Алиев. - Из года в год растет число желающих попасть на это мероприятие. Отрадно, что число специалистов SAP в Азербайджане стремительно растет, также налицо приток в Азербайджан наших соотечественников, работавших раньше в офисах крупных европейских компаний. В этой связи особенно радует интенсивное развитие азербайджанского рынка SAP. Подтверждение тому – первое место среди 26 стран Центральной Европы, занятое Азербайджаном в кластере по облачным решениям». По словам Анара Алиева, в портфеле технологий SAP достаточно много продуктов, большинство из которых касаются автоматизации и улучшения бизнес-процессов. «Данная технология известна как продукт по управлению компанией, позволяющий правильное планирование, наличие данных об остатках на складах, прогнозирование продаж, - пояснил он. - Помощь SAP оптимизирует и обеспечивает эффективность бизнеса. Пользователями нашей технологии являются крупнейшие и успешные азербайджанские компании, которые получают выгоду с точки зрения прозрачности и оптимизации ресурсов управления бизнесом. У SAP также есть решения по управлению закупками, человеческими ресурсами, логистикой и др. Технология дает большую прозрачность и гибкость решений, обеспечивает большей информацией, улучшает качество данных для того, чтобы менеджмент мог принять правильные решение и достиг хороших результатов». Говоря о планах на будущее, Анар Алиев сказал, что растущий спрос и интерес к SAP диктует развитие экосистемы технологии в соответствии с требованиями рынка: «Нам необходимо иметь больше специалистов, хороших партнеров, которые умеют внедрять системы SAP».

Мнением о конференции и преимуществах технологии SAP поделились также пользователи этой технологией. По словам директора по поддержке SAP Azersun Holding Кямиля Агаджана, SAP оказывает неоценимую услугу в работе бухгалтерии, организации продаж, регулировании производства, контроле качества, управлении бригадами ремонтно-технического обслуживания и др. «Раньше у всех сегментов бизнеса было отдельное программное обеспечение, но SAP объединил весь процесс в единую интеграционную систему, - подчеркнул Агаджан. - Очень важно, что эта технология позволяет более глубоко просчитывать производственный процесс и предлагает оптимальные решения. Все автоматизировано, оптимизировано и прозрачно с момента поступления товара на склады, система прослеживает передвижение товара, взятие его на бухгалтерский учет вплоть до конечного результата. Azersun внедрил SAP в розничной группе в 2012 году, компании по продажам – в 2015 году, на предприятиях по производству масла, чая, консервов, сахара и прочего - с 2019 года».