Минздрав организовал в Физули очередное медобследование

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить мобильные обследования граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни. Основной целью данных мероприятий является проведение комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставление медицинских консультаций, и одновременно внести дополнительный вклад в укрепление здоровья населения.

Основной целью акции является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Физулинском районе, диагностика для раннего выявления травм, переломов и растяжений, а также оказание оперативного медицинского вмешательства для устранения проблем, вызванных травмами и повреждениями. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.

Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.