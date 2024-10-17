Минздрав организовал в Физули очередное медобследование
В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории Министерство здравоохранения продолжает проводить мобильные обследования граждан, а также информационно-просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни. Основной целью данных мероприятий является проведение комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, предоставление медицинских консультаций, и одновременно внести дополнительный вклад в укрепление здоровья населения.
Очередное подобное мероприятие состоялось 18 октября. Медицинский персонал Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения провел в городе Физули обследование граждан.
Основной целью акции является оценка состояния здоровья граждан, проживающих в Физулинском районе, диагностика для раннего выявления травм, переломов и растяжений, а также оказание оперативного медицинского вмешательства для устранения проблем, вызванных травмами и повреждениями. Кроме того, акция направлена на восстановление функциональных возможностей граждан и повышение качества жизни использованием программ посттравматической реабилитации, а также проведение информационно-просветительских мероприятий по защите населения от травматических повреждений и предотвращению подобных проблем в будущем.
Гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, были предоставлены профессиональные медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.
Помимо этого, проводилась диагностика заболеваний позвоночника, болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата, всех видов травматологических и ортопедических заболеваний. Врачи НИИ травматологии и ортопедии предоставили участникам мероприятия рекомендации, которые помогут им быстро и эффективно реабилитировать здоровье. В целом в рамках акции около 100 граждан прошли общий медицинский осмотр.
Следует отметить, что Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях.