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Разведка Южной Кореи: Тысячи солдат Северной Кореи на войне против Украины

14:47 244

Разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

Как сообщают мировые агентства, южнокорейская разведка утверждает, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

По данным разведки Южной Кореи, северокорейским военным выдана российская форма и подложные российские документы.

Кроме того, разведчики Юга утверждают, что офицеры-ракетчики с Севера уже находятся в зоне боевых действий и помогают россиянам применять северокорейские ракеты.

Администрация президента Южной Кореи объявила, что президент Юн Сок Ёль в пятницу провел незапланированную встречу с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности и обсудил с ними участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе, говорил о 10 тысячах военных из КНДР, которые могут быть задействованы в войне. Россия называет ложными поступающие в последнее время сообщения о готовности Москвы задействовать северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

В свою очередь руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке России, а к 1 ноября они будут готовы к участию в войне против Украины. Он не сообщил источник этой информации. По его данным, первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. «У нас сейчас нет полной картины», — приводит слова Буданова «Украинская правда». 

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