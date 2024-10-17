Разведка Южной Кореи: Тысячи солдат Северной Кореи на войне против Украины

Как сообщают мировые агентства, южнокорейская разведка утверждает, что 1500 солдат из Северной Кореи уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке, откуда, вероятно, поедут в Украину.

Разведка Южной Кореи объявила, что КНДР отправила в Россию первую партию солдат, которые, вероятно, отправятся на войну с Украиной, а офицеры-ракетчики уже находятся на войне.

По данным разведки Южной Кореи, северокорейским военным выдана российская форма и подложные российские документы.

Кроме того, разведчики Юга утверждают, что офицеры-ракетчики с Севера уже находятся в зоне боевых действий и помогают россиянам применять северокорейские ракеты.

Администрация президента Южной Кореи объявила, что президент Юн Сок Ёль в пятницу провел незапланированную встречу с ключевыми должностными лицами разведки, армии и национальной безопасности и обсудил с ними участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Южнокорейское агентство Yonhap после этой встречи сообщило, что, по данным разведки, Северная Корея решила отправить на войну с Украиной 12 тысяч военных.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Брюсселе, говорил о 10 тысячах военных из КНДР, которые могут быть задействованы в войне. Россия называет ложными поступающие в последнее время сообщения о готовности Москвы задействовать северокорейских военных в боевых действиях в Украине.

В свою очередь руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч северокорейских военных проходят подготовку на востоке России, а к 1 ноября они будут готовы к участию в войне против Украины. Он не сообщил источник этой информации. По его данным, первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено в Курскую область. «У нас сейчас нет полной картины», — приводит слова Буданова «Украинская правда».