Renessans Palace удостоился золотой категории за экочистоту и энергоэффективность

На территории в 2,7 гектаров был построен жилой комплекс Renessans Palace, в основе которого лежит концепция «двор без автомобилей», включающая 1,5 гектара парковой зоны с различными видами деревьев, растений и цветов, велодорожками, детскими и спортивными площадками, предназначенной исключительно для отдыха и досуга жителей.

Для строительства внешних стен комплекса использовались термоблоки, уменьшающие тепловые мосты, увеличивающие звукоизоляцию и эффективно противодействующие влажности. Благодаря этим решениям удалось значительно снизить потери тепла (а также прохлады) и потребление энергии в квартирах комплекса. В системе сбора дождевых вод комплекса накопленные воды используются для полива парка-дворика.

Подземная парковка комплекса на 1500 автомобилей оснащена зарядными устройствами для электромобилей. Применённый комплекс решений для обеспечения эффективности использования энергии и других ресурсов при строительстве Renessans Palace сделал его устойчивым и экологически дружественным. Именно поэтому премиум-жилой комплекс был подтверждён как соответствующий требованиям стандартов BEST, установленных Общественным объединением Azerbaijan Green Building Council для многоэтажных жилых зданий, и удостоен золотой категории. Дополнительную информацию о компании AS Group и её проектах можно получить на сайте www.asgroup.az.