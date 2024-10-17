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Renessans Palace удостоился золотой категории за экочистоту и энергоэффективность

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14:50 94

Общественное объединение Azerbaijan Green Building Council провело оценку для сертификации премиум-жилого комплекса Renessans Palace, проекта компании AS Group.

На территории в 2,7 гектаров был построен жилой комплекс Renessans Palace, в основе которого лежит концепция «двор без автомобилей», включающая 1,5 гектара парковой зоны с различными видами деревьев, растений и цветов, велодорожками, детскими и спортивными площадками, предназначенной исключительно для отдыха и досуга жителей.

Для строительства внешних стен комплекса использовались термоблоки, уменьшающие тепловые мосты, увеличивающие звукоизоляцию и эффективно противодействующие влажности. Благодаря этим решениям удалось значительно снизить потери тепла (а также прохлады) и потребление энергии в квартирах комплекса. В системе сбора дождевых вод комплекса накопленные воды используются для полива парка-дворика.

Подземная парковка комплекса на 1500 автомобилей оснащена зарядными устройствами для электромобилей. Применённый комплекс решений для обеспечения эффективности использования энергии и других ресурсов при строительстве Renessans Palace сделал его устойчивым и экологически дружественным. Именно поэтому премиум-жилой комплекс был подтверждён как соответствующий требованиям стандартов BEST, установленных Общественным объединением Azerbaijan Green Building Council для многоэтажных жилых зданий, и удостоен золотой категории. Дополнительную информацию о компании AS Group и её проектах можно получить на сайте www.asgroup.az.

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