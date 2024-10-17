Китай не согласен с американцами и «примет необходимые меры»

Китай не осуществляет поставки оружия России и Украине, а также «тщательно регулирует» экспорт продукции двойного назначения. Как передают зарубежные СМИ, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, прокомментировав очередные санкции США против Китая за связи с Россией.

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций США против китайских компаний, никогда не согласится с беспочвенными обвинениями и не поддастся давлению со стороны США, - заявила Мао Нин. - Китай никогда не предоставлял летальное оружие ни одной из сторон российско-украинского конфликта, мы строго контролируем экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, и выступаем против использования гражданских беспилотников в военных целях».

Мао Нин также сообщила, что Китай «примет необходимые меры» для защиты законных прав и интересов китайских компаний и граждан. Она подчеркнула, что КНР «не является создателем или стороной» войны в Украине. Пекин всегда настаивал на содействии миру и переговорам и играл конструктивную роль в содействии политическому урегулированию, добавила она.