Мирзоян – России: «Спасибо, дальше мы сами»

С 1 января 2025 года армянские пограничники полностью берут на себя службу на КПП на границе с Ираном, которую ранее охраняли россияне, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Стамбуле, где проходит встреча региональной платформы «3+3».

При этом Мирзоян поблагодарил российскую сторону за «многолетнее содействие в обеспечении пограничной безопасности и службу на КПП армяно-иранской границы».

Отметим, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее договорились о том, что с 1 января 2025 года охрана КПП на ирано-армянской границе, где службу несли пограничники ФСБ РФ, будет осуществляться только армянскими военнослужащими.