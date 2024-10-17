Мирзоян – России: «Спасибо, дальше мы сами»
С 1 января 2025 года армянские пограничники полностью берут на себя службу на КПП на границе с Ираном, которую ранее охраняли россияне, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Стамбуле, где проходит встреча региональной платформы «3+3».
При этом Мирзоян поблагодарил российскую сторону за «многолетнее содействие в обеспечении пограничной безопасности и службу на КПП армяно-иранской границы».
Отметим, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее договорились о том, что с 1 января 2025 года охрана КПП на ирано-армянской границе, где службу несли пограничники ФСБ РФ, будет осуществляться только армянскими военнослужащими.
*** 15:52
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече министров в формате «3+3» в Стамбуле заявил о необходимости запуска железной дороги Гюмри-Карс.
Мирзоян отметил, что после совместной оценки состояния моста между Арменией и Турцией армянская сторона завершила строительство и техническое оснащение пограничного контрольно-пропускного пункта Маргара на армяно-турецкой границе. Он напомнил, что Ереван и Анкара уже договорились совместно оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс.
«Это дополняет уже принятые решения об установлении прямых рейсов между Арменией и Турцией и взаимной отмене запретов на авиаперевозки», – сказал армянский министр.
Глава МИД считает, что запуск железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожной связью Армении и Азербайджана обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом и Черным, Каспийским и Средиземным морями.
Армения и Турция впервые за последние годы «на земле» договорились рассмотреть возможность запуска железнодорожного сообщения между странами. Тема актуализировалась после пятого раунда переговоров спецпредставителей по урегулированию отношений Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.