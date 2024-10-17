И пришли бакинцы к Сабине Алиевой

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева провела очередной прием граждан в Баку.

С.Алиева отдельно встретилась с каждым гражданином, пришедшим на прием. Были приняты необходимые меры для решения некоторых вопросов на месте, а другие вопросы, требующие уточнения, направлены для решения в госорганы.

Во время приема гражданам были предоставлены юридические консультации, а также отмечено, что для более эффективного и оперативного рассмотрения обращений в Аппарате омбудсмена работает круглосуточный колл-центр 916, а также доступны электронные почтовые адреса, почта, факс и социальные сети для подачи обращений.