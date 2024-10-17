Бейрут недоволен. Иранского дипломата вызывают на ковер
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати раскритиковал заявление спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа о готовности Тегерана вести переговоры с Парижем для прекращения огня в Ливане, сообщает ливанская газета L'Orient-Le Jour.
«Мы удивлены данной инициативой. Это вопиющее вмешательство в дела Ливана и попытка взять Ливан под неприемлемую опеку», - цитирует премьера издание.
Кроме того, Микати попросил главу МИД Ливана Абдаллу Бу Хабиба вызвать поверенного в делах Ирана в Бейруте для обсуждения заявлений Галибафа, передает L'Orient-Le Jour.
Ранее, по сообщениям Le Figaro, Галибаф заявил, что Тегеран будет готов вести переговоры с Францией на тему прекращения огня в Ливане. Однако близкий к Галибафу источник оспорил в эфире телеканала «Аль-Маядин» корректность данных Le Figaro, отмечает L'Orient-Le Jour.