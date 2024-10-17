USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Бейрут недоволен. Иранского дипломата вызывают на ковер

16:12 1035

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати раскритиковал заявление спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа о готовности Тегерана вести переговоры с Парижем для прекращения огня в Ливане, сообщает ливанская газета L'Orient-Le Jour.

«Мы удивлены данной инициативой. Это вопиющее вмешательство в дела Ливана и попытка взять Ливан под неприемлемую опеку», - цитирует премьера издание.

Кроме того, Микати попросил главу МИД Ливана Абдаллу Бу Хабиба вызвать поверенного в делах Ирана в Бейруте для обсуждения заявлений Галибафа, передает L'Orient-Le Jour.

Ранее, по сообщениям Le Figaro, Галибаф заявил, что Тегеран будет готов вести переговоры с Францией на тему прекращения огня в Ливане. Однако близкий к Галибафу источник оспорил в эфире телеканала «Аль-Маядин» корректность данных Le Figaro, отмечает L'Orient-Le Jour.

Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 4594
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 5731
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 6672
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 8289
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 8775
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 2653
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5807
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 8377
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
15:12 1609
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7918
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 1458

ЭТО ВАЖНО

Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 4594
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 5731
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 6672
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 8289
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 8775
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 2653
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5807
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 8377
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
15:12 1609
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7918
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 1458
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться