Граждане пришли с обращениями к Сахилю Бабаеву и остались довольны

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел прием граждан в Гахском и Загатальском районах.

Во время приема, как сообщается, были выслушаны обращения граждан по вопросам занятости, инвалидности, пенсий, адресной социальной помощи, обеспечения жильем и другим вопросам. Некоторые из обратившихся граждан являлись членами семей шехидов и участниками войны.

Обращения и запросы граждан были рассмотрены в индивидуальном порядке.