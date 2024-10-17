Граждане пришли с обращениями к Сахилю Бабаеву и остались довольны
16:17 604
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел прием граждан в Гахском и Загатальском районах.
Во время приема, как сообщается, были выслушаны обращения граждан по вопросам занятости, инвалидности, пенсий, адресной социальной помощи, обеспечения жильем и другим вопросам. Некоторые из обратившихся граждан являлись членами семей шехидов и участниками войны.
Обращения и запросы граждан были рассмотрены в индивидуальном порядке.
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