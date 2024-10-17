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Военная помощь Украине на 350 млн долларов

16:26 667

Правительство Дании выделило пакет помощи Украине на приобретение вооружения и военного оснащения, включающий также передачу военной техники со складов вооруженных сил королевства на общую сумму в 2,4 млрд крон (350 млн долларов), сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Отмечается, что по оперативным соображениям и соображениям безопасности содержание 21-го пакета подробно не раскрывается.

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