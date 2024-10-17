Военная помощь Украине на 350 млн долларов

Правительство Дании выделило пакет помощи Украине на приобретение вооружения и военного оснащения, включающий также передачу военной техники со складов вооруженных сил королевства на общую сумму в 2,4 млрд крон (350 млн долларов), сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Отмечается, что по оперативным соображениям и соображениям безопасности содержание 21-го пакета подробно не раскрывается.