Громкое заявление в Иране: «Мы готовы к битве»
Секретарь иранского Совета по определению политической целесообразности и экс-командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи после ликвидации Израилем главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности «сражаться против агрессоров».
«Ось зла - [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху и его вашингтонская банда наркоманов. Это сатанисты, которые, прикрываясь технологиями, бомбят больницы и школы, убивают женщин и детей. Тем временем бойцы фронта сопротивления, подобные погибшему на поле боя Яхье Синвару, сражаются против агрессоров. Мы готовы к битве. Победа будет за нами», - написал Резаи в X.