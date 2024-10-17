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Лавров расхваливает Азербайджану и Армении площадку «3+3»

16:51 582

РФ, Турция и Иран предложили Азербайджану и Армении использовать площадку «3+3» для завершения работы над мирным договором. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран-участников этой региональной платформы.

«Остаются проблемы в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы об этом тоже много говорили. И мы, и турки, и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку, использовать площадку «3+3» для того, чтобы завершить работу над мирным договором», - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о «тех заготовках и заделах, которые были подготовлены сторонами при посредничестве России».

Российский министр, отвечая на вопрос, какая площадка лучше всего подходит для завершения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил: «Та, где можно договориться».

«Если они смогут договориться напрямую, мы будем только рады. Как я уже сказал, сегодня мы предложили, если они к этому готовы, использовать платформу «3+3», что было бы естественно, учитывая, что именно в этом формате встречаются соседи, Армения и Азербайджан, но решать, повторю, это Баку и Еревану», - сказал он.

По его словам, «самая главная угроза для Южного Кавказа заключается во вмешательстве внешних сил», которые, как выразился Лавров, «нацелены на то, чтобы продвигать сюда натоцентричные форматы, развивать здесь такие блоковые процессы, вбивать клинья между соседними странами».

Лавров также заявил, что «Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма».

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