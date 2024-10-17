ХАМАС не хочет расставаться с заложниками

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не освободит удерживаемых заложников до тех пор, пока израильские войска не покинут сектор Газа и не будет прекращена «израильская агрессия». Это заявление прозвучало в некрологе по случаю гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара, опубликованном в официальном Telegram-канале организации.

«Мы заявляем, что заложники, удерживаемые отрядами сопротивления, не вернутся [домой], пока не будет прекращена агрессия [Израиля] в секторе Газа, пока не будут выведены [израильские] войска из анклава и освобождены палестинские заключенные [в израильских тюрьмах]», - указано в тексте.