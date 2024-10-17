USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

ХАМАС не хочет расставаться с заложниками

17:05 379

Палестинское движение ХАМАС заявило, что не освободит удерживаемых заложников до тех пор, пока израильские войска не покинут сектор Газа и не будет прекращена «израильская агрессия». Это заявление прозвучало в некрологе по случаю гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара, опубликованном в официальном Telegram-канале организации.

«Мы заявляем, что заложники, удерживаемые отрядами сопротивления, не вернутся [домой], пока не будет прекращена агрессия [Израиля] в секторе Газа, пока не будут выведены [израильские] войска из анклава и освобождены палестинские заключенные [в израильских тюрьмах]», - указано в тексте.

Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 4605
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 5736
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 6682
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 8299
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 8780
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 2655
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5808
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 8378
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
15:12 1611
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7920
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 1460

ЭТО ВАЖНО

Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 4605
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 5736
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 6682
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 8299
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 8780
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 2655
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 5808
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность
Все потеряли десятки миллиардов… А впереди - неопределенность наш комментарий; все еще актуально
17 октября 2024, 23:47 8378
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
Строгие штрафы и наказания за уничтожение зеленых насаждений
15:12 1611
Ядерная бомба президента Зеленского
Ядерная бомба президента Зеленского горячая тема; все еще актуально
17 октября 2024, 23:02 7920
SAP Discovery Day в Баку
SAP Discovery Day в Баку Что обсудили
14:06 1460
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться