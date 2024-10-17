Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян находится с рабочим визитом в США. Как сообщает армянское Министерство обороны, поездка связана с его участием в ежегодной выставке вооружений, хотя, судя по всему, это лишь формальный повод.
На самом деле визит Асряна следует рассматривать в контексте стремительно развивающегося в последние годы американо-армянского военного сотрудничества.
В рамках визита начальник Генштаба армии Армении встретился с директором Агентства США по сотрудничеству в сфере обороны Майком Миллером, командующим обеспечения безопасности армии США бригадным генералом Алленом Пеппером, а также с Трессой Генов, заместителем министра обороны по вопросам международной безопасности и директором Управления оборонной политики.
«На встречах обсуждался ряд вопросов, касающихся текущего хода оборонного партнерства между Арменией и США, предстоящих программ и региональной безопасности», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны Армении.
16 октября Эдвард Асрян встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны отметили развитие оборонного сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном. Американская сторона подтвердила, что продолжит поддерживать преобразования и реформы в вооруженных силах Армении. Была подчеркнута преемственность совместных мероприятий, а также затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности.
Как известно, курс на сближение с Западом Армения взяла уже довольно давно. Однако за последние два года в этой области обозначилась новая тенденция - если раньше речь шла главным образом о политическом и дипломатическом взаимодействии, то теперь наиболее интенсивно развивается именно военное сотрудничество.
За последние два года контакты между Пентагоном и Минобороны Армении значительно активизировались. Армянские военные периодически отправляются в Пентагон или в штаб командования войск США в Европе, а высокопоставленные американские военные являются частыми гостями в Ереване. Главная цель этого двустороннего военного сотрудничества – восстановление разгромленной в 44-дневной войне армии Армении в соответствии со стандартами НАТО. Не случайно для координации этих реформ Пентагон назначил своего советника в Министерство обороны Армении, который работает в тесном контакте с Пентагоном и посольством США в Ереване.
С другой стороны, стали регулярными военные учения. Так, с 15 по 24 июля в окрестностях Еревана прошли маневры Eagle Partner 2024, в которых участвовали соединения армянской армии, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальная гвардия штата Канзас. Первоначально сообщалось, что учения направлены на отработку взаимодействия в международных миротворческих миссиях, но позднее в командовании США в Европе заявили, что солдаты обучались борьбе с массовыми беспорядками.
Перед этими учениями помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон готов углубить сотрудничество с Арменией в военной сфере и в области безопасности.
Вашингтон также не скрывает, что поддержка Армении в этих областях направлена на ослабление влияния России в регионе.
Пока нет подтвержденной информации из открытых источников о заключении контрактов на прямые поставки Армении оружия оборонными компаниями США. Тем не менее эксперты считают, что американская поддержка не ограничивается проведением совместных учений или организацией учебных курсов для армянских военных. На самом деле оно имеет куда более глубокий характер и его цель — превратить Армению в военно-политический плацдарм США на Южном Кавказе.
И здесь нельзя не отметить, что стратегия Вашингтона, ведущая к созданию в регионе разделительных линий, никак не способствует стабильности, а скорее усиливает вероятность возникновения новых военных конфликтов. Что, естественно, не может не вызывать озабоченность в Баку и Москве, поскольку данная политика воспринимается как реальная угроза интересам Азербайджана и России. Даже несмотря на то, что каждая из сторон руководствуется своими мотивами и интересами.