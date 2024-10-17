Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана

Начальник Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян находится с рабочим визитом в США. Как сообщает армянское Министерство обороны, поездка связана с его участием в ежегодной выставке вооружений, хотя, судя по всему, это лишь формальный повод. На самом деле визит Асряна следует рассматривать в контексте стремительно развивающегося в последние годы американо-армянского военного сотрудничества. В рамках визита начальник Генштаба армии Армении встретился с директором Агентства США по сотрудничеству в сфере обороны Майком Миллером, командующим обеспечения безопасности армии США бригадным генералом Алленом Пеппером, а также с Трессой Генов, заместителем министра обороны по вопросам международной безопасности и директором Управления оборонной политики.

«На встречах обсуждался ряд вопросов, касающихся текущего хода оборонного партнерства между Арменией и США, предстоящих программ и региональной безопасности», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны Армении. 16 октября Эдвард Асрян встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. На встрече обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Обе стороны отметили развитие оборонного сотрудничества между Ереваном и Вашингтоном. Американская сторона подтвердила, что продолжит поддерживать преобразования и реформы в вооруженных силах Армении. Была подчеркнута преемственность совместных мероприятий, а также затронут ряд вопросов, касающихся региональной безопасности. Как известно, курс на сближение с Западом Армения взяла уже довольно давно. Однако за последние два года в этой области обозначилась новая тенденция - если раньше речь шла главным образом о политическом и дипломатическом взаимодействии, то теперь наиболее интенсивно развивается именно военное сотрудничество.

За последние два года контакты между Пентагоном и Минобороны Армении значительно активизировались. Армянские военные периодически отправляются в Пентагон или в штаб командования войск США в Европе, а высокопоставленные американские военные являются частыми гостями в Ереване. Главная цель этого двустороннего военного сотрудничества – восстановление разгромленной в 44-дневной войне армии Армении в соответствии со стандартами НАТО. Не случайно для координации этих реформ Пентагон назначил своего советника в Министерство обороны Армении, который работает в тесном контакте с Пентагоном и посольством США в Ереване. С другой стороны, стали регулярными военные учения. Так, с 15 по 24 июля в окрестностях Еревана прошли маневры Eagle Partner 2024, в которых участвовали соединения армянской армии, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальная гвардия штата Канзас. Первоначально сообщалось, что учения направлены на отработку взаимодействия в международных миротворческих миссиях, но позднее в командовании США в Европе заявили, что солдаты обучались борьбе с массовыми беспорядками. Перед этими учениями помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что Вашингтон готов углубить сотрудничество с Арменией в военной сфере и в области безопасности. Вашингтон также не скрывает, что поддержка Армении в этих областях направлена на ослабление влияния России в регионе.