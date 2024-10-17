Фидан огорчился: «К сожалению, Грузия...»

В Стамбуле проходит 3-я встреча Платформы регионального сотрудничества Южного Кавказа. В заседании под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана принимают участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на открытии мероприятия, Хакан Фидан отметил, что идея создания механизма, известного как платформа «3+3», возникла после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое положило конец Второй Карабахской войне. Фидан выразил сожаление по поводу отсутствия участия Грузии в этой встрече.

«Хотя платформа называется «3+3», к сожалению, одного нашего участника в зале не хватает. Я хочу еще раз подчеркнуть, что наше соседнее и дружественное государство Грузия всегда имеет постоянное место на этой платформе и может присоединиться к нам в любое время. События и войны, которые мы переживаем в нашем ближайшем регионе, а также гуманитарная катастрофа, вызванная Израилем на Ближнем Востоке, подчеркивают важность диалога и сотрудничества на региональном уровне.

Наше понимание региональной собственности лежит в основе нашего взгляда на Южный Кавказ. Мы верим, что региональные проблемы лучше всего знают и могут решить сами государства региона. В этом контексте мы ожидаем, что в конце наших встреч будет принято совместное заявление, отражающее основные итоги наших обсуждений», - заявил Фидан.