AQTİ получил аккредитацию от HAK
Азербайджанский институт пищевой безопасности (AQTİ) аккредитован Агентством по аккредитации Халяль Турецкой Республики (Halal Accreditation Agency of the Republic of Turkey, HAK).
Теперь институт имеет право выдавать сертификат соответствия «Халяль», который отвечает требованиям международной аккредитации. Процесс аккредитации был проведен на основе стандарта «OIC/SMIIC 2:2019 оценка соответствия – требования к органам, осуществляющим сертификацию по Халяль», утвержденного Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).
Сертификация «Халяль» подтверждает, что продукты питания произведены в соответствии с исламским правом и пригодны для употребления. Эта услуга гарантирует, что продукция изготовлена по соответствующим стандартам и условиям и безопасна для потребления.
Процесс выдачи сертификата AQTİ осуществляется в четыре этапа. На первом этапе клиент заполняет заявку на веб-сайте www.afsi.gov.az и отправляет ее на электронную почту [email protected]. Далее заявка проверяется, клиенту отправляется ценовое предложение и договор. Затем оценивается соответствие объекта халяльным правилам и система управления безопасностью пищевых продуктов. В случае соответствия требованиям Комитет по сертификации выдает сертификат соответствия «ХАЛЯЛ» сроком на 3 года.
Отметим, что в AQTİ была создана система управления качеством в соответствии с требованиями стандарта, установленного SMIIC, для организации процесса сертификации по халяль. Также были сформированы Комитеты по сертификации, беспристрастности и жалобам, в состав которых входят представители Азербайджанского института теологии, независимые эксперты и специалисты AQTİ.
Процесс сертификации по стандарту «OIC/SMIIC-1:2019 Общие требования к халяльным продуктам питания» проводится по четырем категориям: убой крупного и мелкого рогатого скота, обработка рыбной продукции, молоко и молочные продукты, а также переработка мясной продукции. Внедрение инновационных решений упростило и сделало процесс подачи заявок для субъектов пищевой промышленности более доступным.
Таким образом, халяльная сертификация, проводимая AQTİ, является международно признанной и надежной услугой.