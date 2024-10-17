AQTİ получил аккредитацию от HAK

Теперь институт имеет право выдавать сертификат соответствия «Халяль», который отвечает требованиям международной аккредитации. Процесс аккредитации был проведен на основе стандарта «OIC/SMIIC 2:2019 оценка соответствия – требования к органам, осуществляющим сертификацию по Халяль», утвержденного Институтом стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).

Сертификация «Халяль» подтверждает, что продукты питания произведены в соответствии с исламским правом и пригодны для употребления. Эта услуга гарантирует, что продукция изготовлена по соответствующим стандартам и условиям и безопасна для потребления.

Процесс выдачи сертификата AQTİ осуществляется в четыре этапа. На первом этапе клиент заполняет заявку на веб-сайте www.afsi.gov.az и отправляет ее на электронную почту [email protected]. Далее заявка проверяется, клиенту отправляется ценовое предложение и договор. Затем оценивается соответствие объекта халяльным правилам и система управления безопасностью пищевых продуктов. В случае соответствия требованиям Комитет по сертификации выдает сертификат соответствия «ХАЛЯЛ» сроком на 3 года.

Отметим, что в AQTİ была создана система управления качеством в соответствии с требованиями стандарта, установленного SMIIC, для организации процесса сертификации по халяль. Также были сформированы Комитеты по сертификации, беспристрастности и жалобам, в состав которых входят представители Азербайджанского института теологии, независимые эксперты и специалисты AQTİ.

Процесс сертификации по стандарту «OIC/SMIIC-1:2019 Общие требования к халяльным продуктам питания» проводится по четырем категориям: убой крупного и мелкого рогатого скота, обработка рыбной продукции, молоко и молочные продукты, а также переработка мясной продукции. Внедрение инновационных решений упростило и сделало процесс подачи заявок для субъектов пищевой промышленности более доступным.

Таким образом, халяльная сертификация, проводимая AQTİ, является международно признанной и надежной услугой.