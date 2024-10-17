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Пентагон об инопланетянах

17:33 336

Министерство обороны США не располагает доказательствами, подтверждающими посещение инопланетянами Земли. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

«Правда в том, что у нас нет доказательств, которые бы указали на то, что инопланетные существа посещали нашу планету», - сказал он.

В марте подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях выпустило отчет о деятельности властей США, связанной с изучением неопознанных аномальных явлений. Ведомство не обнаружило никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали инопланетяне. Как отмечалось в документе, полученные Пентагоном сообщения об НЛО и предполагаемых кораблях пришельцев на самом деле оказались «результатом неверной идентификации» свидетелями.

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