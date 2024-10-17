Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Власти Украины вернули 501 тело убитого военнослужащего ВСУ, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Власти Украины репатриировали 382 тела военных, погибших на авдеевском направлении, 56 тел солдат, убитых на бахмутском направлении, 45 тел военнослужащих, погибших на марьинском направлении, четыре тела военных с запорожского направления, семь тел солдат, воевавших на луганском направлении, а также «одно тело из морга на территории РФ».

Когда именно были убиты эти военные, не уточняется.

Депутат Государственной думы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия получила 89 тел.