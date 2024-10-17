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Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Путин и президент ОАЭ поужинают в непринужденной атмосфере

17:38 152

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что 20 октября проведет неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, встреча состоится в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Ранее сообщалось, что Аль Нахайян 21 октября посетит Россию для участия в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября.

«На переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», - сообщила пресс-служба Кремля.

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