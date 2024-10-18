Кто там будет принимать решения?

Как уже сообщил haqqin.az, Джо Байден с борта своего самолета, летевшего в Германию, поздравил израильского премьера Биньямина Нетаньяху с ликвидацией главы ХАМАС Яхьи Синвара. И Байден, и Камала Харрис практически одновременно выступили с заявлениями, в которых утверждают, что смерть Синвара откроет путь к прекращению огня в секторе Газа. Однако как американские, так и израильские эксперты настроены более пессимистически. Они говорят, что война в Газе продолжится, а устранение Синвара может создать новые препятствия для достижения прекращения огня. Этот скептицизм связан, во-первых, с тем, что боевики ХАМАС вряд ли смогут найти нового лидера, который согласился бы на переговоры с Израилем и, во-вторых, - и это самое главное - что Нетаньяху откажется от соблазна усилить военные действия в Газе и объявить там свою безусловную победу.

В четверг представитель государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что у США «сейчас возникла возможность постараться прекратить эту войну, и мы намерены использовать эту возможность». Однако, как говорит отставной израильский генерал Йосси Купервассер, «неясно, усложнит или облегчит это (устранение Минвара – ред.) весь процесс условного перемирия». Генерал задается вопросом, на который пока нет ответа, кто там (в ХАМАС) будет принимать решения. Сам израильский премьер, судя по всему, не намерен отступать ни на шаг. Однако быстрая эскалация военных действий на Ближнем Востоке ставит администрацию Байдена в крайне трудное положение накануне выборов. Действия Белого дома говорят о его типичной для правящей команды нерешительности. Это касается как действий Израиля в Газе, так и его обстрелов «Хезболлы» в Ливане. Израильские газеты недавно опубликовали конфиденциальное письмо, направленное Нетаньяху госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остиным. В нем Израиль призывается к предоставлению большей гуманитарной помощи населению Газы, в противном случае Вашингтон грозил ограничить военную помощь своему союзнику. Часы спустя после появления этой публикации представители Белого дома и Госдепартамента заявили, что «речь не идет об угрозе». А о чем тогда?

Такая же непоследовательность проявляется применительно к действиям Израиля против «Хезболлы». Сначала администрация Байдена призвала Израиль к немедленному прекращению огня в Ливане. А всего 9 дней спустя дала зеленый свет израильскому наземному наступлению в этой стране. Конечно, нельзя сказать, что давление США, в какой бы форме оно бы не происходило, не приводит ни к каким результатам. Еще неделю назад все были убеждены, что Израиль нанесет ракетные удары по иранским нефтяным промыслам и его ядерным объектам. Американские должностные лица узлом завязывались, пытаясь отговорить израильтян от этих шагов, которые привели бы к мировой катастрофе. И, судя по всему, преуспели. Нетаньяху дает понять, что бомбить нефтепромыслы и ядерные установки он не будет, а его армия нанесет удары лишь по военным объектам Ирана. В Вашингтоне вздохнули с облегчением: мировая война откладывается, а нефть не подорожает до 200 долларов за бочку, что моментально взметнуло бы цену на бензин на американских заправочных станциях. Но ситуация для кандидата в президенты Камалы Харрис остается тяжелой. Пока не ясно, как отреагирует арабское население США на ликвидацию Синвара. В последние месяцы арабо-американцы и другие мусульмане были просто в ярости от поддержки Соединенными Штатами Израиля.

Только в штате Мичиган, который называют Wolverine state - штатом Россомахи, проживает около 300 тысяч выходцев со Среднего Востока и Северной Африки. Большинство их них крайне негативно относится к политике демократов. Хорошо хоть, что недавно ведущие арабские организации заявили, что не будут поддерживать на выборах ни Камалу Харрис, ни Дональда Трампа, а ведь могли отдать предпочтение последнему. Когда Камала только вступала в гонку, ее советники рекомендовали ей дистанцироваться от политики Байдена на Ближнем Востоке и проявлять больше сострадания к несчастным палестинцам. Она вняла этим советам и действительно смягчила нарратив Байдена. Однако ее успокоительные речи были нивелированы усилением израильского наступления на юге и севере Еврейского государства, и ей стало труднее добиваться поддержки арабского населения. Харрис делает ставку на выстраивании так называемой «Синей стены» из трех штатов северо-востока — Мичигана, Висконсина и Пенсильвании. Ее победа в них должна привести к победе на выборах. Если она проиграет хотя бы «Россомаху», то ее шансы значительно уменьшатся.