USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

В Азербайджане открытие баскетбольного сезона

Эльмир Алиев, отдел спорта
17:51 544

Сегодня стартует новый сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге (ABL). В матче открытия встретятся «Нефтчи» и «Нахчыван».

В отличие от прошлого сезона в этом базовой площадкой ABL будет не в Спортивном центре «Серхедчи», а в Бакинском дворце спорта. Именно там сегодня в 20:00 начнется первый матч чемпионата.

В нынешнем сезоне соревнования будут проходить по новой и весьма необычной формуле. В чемпионате примут участие не 10 команд, как было в прошлом сезоне, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» сыграют шесть лучших команд прошлогоднего чемпионата: действующий обладатель титула «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Серхедчи». В группе «B» выступят клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф и две новые команды: «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», «Орду» и «Ленкорань».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.

По сравнению с прошлым сезоном три команды сменили названия. «Джалилабад» переехал в Губу, «Хазри» стал «Нахчываном», а «Хырдалан» - «Абшероном». «Орду» и «Ленкорань» - дебютанты.

Изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно смогут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.

1-й тур продолжится завтра. В Бакинском дворце спорта состоится матч НТД - «Абшерон». Игра начнется в 12:30. А в Ленкорани сыграют местная команда и «Гянджа». Эта встреча стартует в 14:00. 

Еще три матча состоятся в воскресенье: «Сабах» - «Серхедчи» (Бакинский дворец спорта, 12:30), «Шеки» - «Губа» (Шекинский Олимпийский спорткомплекс, 14:00), «Сумгаит» - «Орду» (20:00, Сумгаитский Олимпийский спорткомплекс). 

Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
18:57 2054
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
17:41 2751
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 6761
В Азербайджане открытие баскетбольного сезона
В Азербайджане открытие баскетбольного сезона
17:51 545
Приедет ли Путин в Баку?
Приедет ли Путин в Баку?
11:00 8207
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 9494
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 6480
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 7079
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 9484
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 3085
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 6113

ЭТО ВАЖНО

Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
18:57 2054
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
17:41 2751
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 6761
В Азербайджане открытие баскетбольного сезона
В Азербайджане открытие баскетбольного сезона
17:51 545
Приедет ли Путин в Баку?
Приедет ли Путин в Баку?
11:00 8207
Анар Алекперов опасается провокаций
Анар Алекперов опасается провокаций
12:34 9494
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
Ильхам Алиев остался доволен и поручил Анару Алекперову пригласить журналистов
12:08 6480
Байер вместо Трампа замучил Камалу
Байер вместо Трампа замучил Камалу наша корреспонденция; все еще актуально
03:11 7079
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 9484
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!»
Теперь и ХАМАС подтверждает: «Синвар мертв!» обновлено 16:14
16:14 3085
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK
Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK главная тема; все еще актуально
01:58 6113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться