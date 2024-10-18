В Азербайджане открытие баскетбольного сезона

В отличие от прошлого сезона в этом базовой площадкой ABL будет не в Спортивном центре «Серхедчи», а в Бакинском дворце спорта. Именно там сегодня в 20:00 начнется первый матч чемпионата.

В нынешнем сезоне соревнования будут проходить по новой и весьма необычной формуле. В чемпионате примут участие не 10 команд, как было в прошлом сезоне, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» сыграют шесть лучших команд прошлогоднего чемпионата: действующий обладатель титула «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Серхедчи». В группе «B» выступят клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф и две новые команды: «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», «Орду» и «Ленкорань».

В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.