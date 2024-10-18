В Азербайджане открытие баскетбольного сезона
Сегодня стартует новый сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге (ABL). В матче открытия встретятся «Нефтчи» и «Нахчыван».
В отличие от прошлого сезона в этом базовой площадкой ABL будет не в Спортивном центре «Серхедчи», а в Бакинском дворце спорта. Именно там сегодня в 20:00 начнется первый матч чемпионата.
В нынешнем сезоне соревнования будут проходить по новой и весьма необычной формуле. В чемпионате примут участие не 10 команд, как было в прошлом сезоне, а 12. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» сыграют шесть лучших команд прошлогоднего чемпионата: действующий обладатель титула «Сабах», «Нахчыван», НТД, «Абшерон», «Нефтчи» и «Серхедчи». В группе «B» выступят клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф и две новые команды: «Сумгаит», «Гянджа», «Губа», «Шеки», «Орду» и «Ленкорань».
В группах команды сыграют в четыре круга. По итогам 20 матчей клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.
По сравнению с прошлым сезоном три команды сменили названия. «Джалилабад» переехал в Губу, «Хазри» стал «Нахчываном», а «Хырдалан» - «Абшероном». «Орду» и «Ленкорань» - дебютанты.
Изменен и лимит на легионеров. Теперь в играх чемпионата на площадке одновременно смогут находиться четыре иностранца, а не три, как было до этого.
1-й тур продолжится завтра. В Бакинском дворце спорта состоится матч НТД - «Абшерон». Игра начнется в 12:30. А в Ленкорани сыграют местная команда и «Гянджа». Эта встреча стартует в 14:00.
Еще три матча состоятся в воскресенье: «Сабах» - «Серхедчи» (Бакинский дворец спорта, 12:30), «Шеки» - «Губа» (Шекинский Олимпийский спорткомплекс, 14:00), «Сумгаит» - «Орду» (20:00, Сумгаитский Олимпийский спорткомплекс).