Путин о «просто безграничных» энергоресурсах России

Россия обладает «просто безграничными» энергоресурсами, включая нефть, природный газа и уголь, заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Такое заявление глава российского государства сделал в ходе выступления на Деловом форуме БРИКС.

«У нас с Китаем общая граница, не подвержена никаким колебаниям с точки зрения мировой политики, кстати, взаимоотношений Китая с США. Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничны», - сказал он.