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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Что обсудили Фидан и Мирзоян?

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17:52 1060

Министры иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Турции Хакан Фидан обсудили продолжение диалога, направленного на полную нормализацию отношений между странами, сообщила пресс-служба МИД Армении. Встреча состоялась в рамках платформы "3+3".

Мирзоян и Фидан обсудили двусторонние вопросы, а также обменялись мнениями по региональной повестке.

Напомним, в декабре 2021 года Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений. В июле 2022 года в Вене было достигнуто соглашение об открытии границы для граждан третьих стран и начале прямых авиаперевозок грузов, однако эти вопросы пока остаются нерешенными. На встрече в июле также обсуждалась возможность восстановления железнодорожного пограничного перехода Ахурик-Акьяка.

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