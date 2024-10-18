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Приедет ли Путин в Баку?

Путин о создании палестинского государства

18:01 1963

Президент Владимир Путин заявил, что завершить боевые действия в секторе Газа нужно созданием «полноценного» палестинского государства. Он отметил, что российская сторона придерживается такой позиции со времен СССР.

«Повторю это еще раз, что главный способ решения палестинской проблемы — создание полноценного палестинского государства»,— сказал президент на встрече с руководителями ведущих СМИ страны. 

Владимир Путин также предложил вернуться к формату «ближневосточного квартета» для урегулирования палестино-израильского конфликта. «Я не буду сейчас обвинять США, но зря они разрушили ближневосточную "четверку". Не хочется их все время тыкать и говорить, что они во всех бедах виноваты, и это не так, но "четверку" зря разрушили. Легче было согласовывать все позиции. США взяли на себя, монополизировали эту работу, взяли на себя всю ответственность, ну и, в конце концов, не получилось, провалились с этим»,— сказал президент.

По его словам, палестинцы «не уйдут» из сектора Газа, а проблемы гуманитарного характера приведут к увеличению числа тех, кто желает «отстаивать свои интересы». «Такую точку зрения, которую я сейчас вам излагаю, многие в Израиле разделяют. У меня есть возможность получать информацию от людей, которые придерживаются такой точки зрения в Израиле. Мы в контакте до сих пор. Мы и с Израилем в контакте, и с Палестиной», — сказал он.

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