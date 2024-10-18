При поддержке Банка ABB стартовал фестиваль Baku Jazz 2024

Концертные программы и другие события фестиваля пройдут в Международном мугам-центре, Азербайджанской национальной консерватории, на площадке Jolly Joker и в Университете ADA.

17 октября стартовал Бакинский джазовый фестиваль под лозунгом «Осенние джазовые импровизации: Baku Jazz 2024». Мероприятие проводится при поддержке Банка ABB и продлится до 27 октября.

Гостей фестиваля ждут разнообразные мероприятия: концерты, мастер-классы, встречи с джазовыми звездами, уникальная выставка «Джаз на шелке», арт-эскизы «Jazz & Art», фотовыставка Best World Jazz Photo, а также презентация книги Бахрама Багирзаде «Джаз для детей» и другие мероприятия.

В программе фестиваля представлены различные жанры, включая традиционный джаз, этно-джаз, босса-нову и джаз-рок. Среди участников – трио Interplay, американская вокалистка Шерил Райли, а также множество других всемирно известных исполнителей.

Традиция проведения Бакинского джазового фестиваля была заложена в 2005 году выдающимся джазовым музыкантом и заслуженным артистом Азербайджана Раином Султановым. Банк ABB неизменно выступает партнером Бакинского международного джазового фестиваля, оказывая ему постоянную поддержку.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.