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Приедет ли Путин в Баку?

Кто нарушил воздушное пространство НАТО? Генсек угрожает!

18:24 1786

НАТО призвала Румынию эффективно отвечать на нарушение ее воздушного пространства иностранными БПЛА и ракетами.

Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

По его словам, НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство стран-членов Альянса является приоритетом.

"Учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать: НАТО проявляет свою солидарность, и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - сказал Рютте.

Накануне вечером "неизвестная воздушная цель" нарушила воздушное пространство Румынии. ВВС страны были вынуждены поднять в небо истребители.

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