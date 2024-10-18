Кто нарушил воздушное пространство НАТО? Генсек угрожает!
НАТО призвала Румынию эффективно отвечать на нарушение ее воздушного пространства иностранными БПЛА и ракетами.
Как сообщает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
По его словам, НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство стран-членов Альянса является приоритетом.
"Учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать: НАТО проявляет свою солидарность, и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - сказал Рютте.
Накануне вечером "неизвестная воздушная цель" нарушила воздушное пространство Румынии. ВВС страны были вынуждены поднять в небо истребители.