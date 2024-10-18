Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Из 11 кандидатов на предстоящих выборах президента Молдовы выделяется звездная фигура. Скандально известная телеведущая и журналист Наталья Морарь после попытки консультаций с оппозицией относительно оптимальной кандидатуры решила выступить самовыдвиженцем. Она баллотируется на пост главы государства в качестве независимого кандидата.
Наталья Морарь является активным проевропейским оппозиционером для проевропейского руководства Молдовы. Телезвезда и политический журналист уже несколько лет не скупится на гневные комментарии в отношении действий правящего большинства, говоря о профанации демократии и европейских ценностей. Особенно достается президенту Молдовы Майе Санду, которую после её прихода к власти медиа-дива упрекала в неблагодарности.
В Молдове о Морарь заговорили после событий в апреле 2009 года, когда журналистка ярко проявила себя в так называемой «твиттер-революции», повлекшей уход Партии коммунистов и установление во главе государства прозападных сил. Однако до этого она успела прославиться в Москве из-за публикации в 2007 году статьи-расследования «Чёрная касса Кремля» в журнале «Новое время». В результате, ей решением ФСБ был запрещен въезд в Россию.
К тому времени Наталья Морарь уже вовсю блистала на молдавских телеэкранах в качестве автора и ведущей ряда программ на политические темы. Она стала основателем успешного телеканала TV8, заявленного как независимый и объективный.
В сентябре 2017 года телезвезда выступила с публичным признанием о том, что ее терроризируют и шантажируют спецслужбы Молдовы, грозя опубликовать сведения об отце ее маленького сына. Морарь предпочла озвучить имя сама – им оказался банкир со скандальной репутацией Вячеслав Платон, который к данному моменту уже находился в Лондоне после бегства из Молдовы. Он был осужден по нашумевшему делу «Ландромат» о выведении из России десятков миллиардов долларов посредством фальсифицированных разбирательств в молдавских судах и финансовых махинаций.
Объявив о романе с Платоном, Наталья Морарь вышла из правления TV8, телеканал закрыл ее программу. Сейчас 40-летняя сторонница евроинтеграции «работает в интернете» и ведет на YouTube передачи Morari Live и «Такая Мораль», где жестко критикует PAS и Майю Санду.
На днях, в ходе предвыборной кампании, состоялось эффектное возвращение Морарь на канал TV8 – в качестве кандидата в президенты на теледебатах. Помимо того, что никто из ее оппонентов, включая Майю Санду, на дебаты не явился, в студии выключился свет, а сам канал, едва журналист-политик приступила к оглашению президентской программы, на время выпал из вещания.
После обмена упреками дебаты решили повторить, и 16 октября, за четыре дня до выборов, Морарь смогла в эфире озвучить политические амбиции и планы.
Кстати, сам Платон в течение последнего времени неофициально поддерживает партнершу, что особенно заметно в соцсетях. Банкир также регулярно публикует посты с резкой критикой молдавской власти и лично действующего президента. Не заметить схожесть риторики Платона и Морарь невозможно.
По данным компании Meta, опубликованным летом в молдавских СМИ, только в течение прошлой весны миллионер потратил на продвижение в Facebook почти 55 тыс. евро. Оставаясь в Лондоне, он также делает видеостримы. В одном из них бизнесмен сказал подписчику относительно положений в предвыборной программе Морарь, что «она настолько прогрессивна, что граждане просто не способны понять, насколько это круто».
Кандидат в президенты сравнивает правление Майи Санду с эпическим периодом «режима Плахотнюка» - также беглого олигарха. Об этом она заявила после выключения света на телебатах, возлагая на президента и ее сторонников ответственность за то, «что значительная часть журналистов служит правительству, они превратились в инструменты для нападок на оппонентов Майи Санду».
Запустив свою предвыборную программу 27 сентября, Наталья Морарь опубликовала в сетях ролик, записанный на трассе Леова-Бумбэта. Ее реконструкцию она назвала ярким примером коррупции и отсутствия прозрачности со стороны нынешнего правительства. Слоган кампании — «Изменения здесь и сейчас».
Морарь повторяет свою излюбленную мантру, что Санду и нынешнее правительство Молдовы обязаны ей властью. Дескать, если бы не твиттер-революция, то страной по сей день правили бы люди Владимира Путина. Но пойдут ли и на сей раз за Морарь молдаване? Весьма сомнительно: рейтинг буревестника революции все еще невелик…