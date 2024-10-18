Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин

В ходе встречи Путин заявил, что Украина сама не использует высокотехнологичное оружие, это делает НАТО, а российская армия и воюет сама, и военные продукты создает самостоятельно.

Напомним, что Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Вместе с этим, Путин говорит, что Россия готова к продолжению борьбы.

"Когда натовцам надоест с нами воевать – это у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы", - сказал Путин.

Комментируя вероятность применения украинскими войсками высокоточных и дальних средств поражения, Путин заявил, что это делают военные специалисты НАТО.

"Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, десяти дней, трех недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления. Это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать, так же, как и использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что у них их просто нет. Ясно, что все это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО", - сказал Путин.