Путин: Иран – наш союзник. А с Израилем у нас доверительные отношения

«У нас с Ираном просто союзнические отношения. И мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах", - заявил в интервью журналистам президент России Владимир Путин.

Вместе с этим, по мнению российского лидера, поиск компромисса в арабо-израильском конфликте возможен, но это очень тонкая сфера.

"Забегать вперед и что-то о чем-то публично сейчас говорить, мне кажется, контрпродуктивно, потому что может только нанести вред", - сказал глава государства, добавив, что поиск решений подобного рода востребован.