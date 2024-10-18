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Приедет ли Путин в Баку?
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Приедет ли Путин в Баку?

Путин: Иран – наш союзник. А с Израилем у нас доверительные отношения

19:06 578

«У нас с Ираном просто союзнические отношения. И мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах", - заявил в интервью журналистам президент России Владимир Путин.

Вместе с этим, по мнению российского лидера, поиск компромисса в арабо-израильском конфликте возможен, но это очень тонкая сфера.

"Забегать вперед и что-то о чем-то публично сейчас говорить, мне кажется, контрпродуктивно, потому что может только нанести вред", - сказал глава государства, добавив, что поиск решений подобного рода востребован.

Путин о конфликте Ирана и Израиля

Вместе с этим Путин заявил, что Россия готова принять участие в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем. При этом допустив существенную оговорку: если стороны конфликта в этом заинтересованы.

"Мы в контакте с Израилем, мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. И нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами, он в какой-то момент был остановлен. И чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону. Но это всегда, всегда, ответ на этот вопрос всегда лежит на пути поиска компромиссов", - сказал Путин во время встречи.

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