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Приедет ли Путин в Баку?

Германия не хочет поддерживать Украину

19:11 744

Германия сохраняет скепсис относительно приглашения Киева в НАТО, в то время как позиции Украины и США по этому вопросу сблизились. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что обсуждал вопрос членства Украины в НАТО во время поездок в Европу на предыдущей и этой неделе, в том числе на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остается у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире украинского телемарафона.

Он добавил, что Германия также все еще не соглашается передать Украине дальнобойное оружие. "Для них это болезненный вопрос", - отметил он.

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