Эрдоган о мире между Баку и Ереваном

Такое заявление он сделал на переговорах с участниками встречи глав МИД Турции, РФ, Азербайджана, Армении и Ирана в рамках региональной платформы "3+3" по развитию сотрудничества в Закавказье, которая прошла в пятницу в Стамбуле. Представитель Грузии не принял участия во встрече.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке Анкарой усилий по обеспечению мира между Баку и Ереваном.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция придаёт большое значение платформе, которая была создана с целью решения региональных проблем путём диалога, и что отрадно, что лицо Южного Кавказа меняется на пути к устойчивому миру", - сообщила канцелярия турецкого лидера.

Отметив, что Турция продолжит оказывать всяческую поддержку усилиям, направленным на обеспечение прочного мира между Азербайджаном и Арменией, Эрдоган подчеркнул, что "развитие событий в регионе делает необходимым укрепление сотрудничества и солидарности и что преобразование платформы в институциональную структуру сделает механизм диалога более эффективным".