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Приедет ли Путин в Баку?

Угроза безопасности Южной Кореи. Президент созвал совещание

19:50 440

На экстренном совещании по вопросам безопасности президентом Южной Кореи Юн Сок Елем был поднят вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление офиса южнокорейского президента.

В заявлении говорится, что на встрече «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».

Офис назвал это «серьезной угрозой безопасности» Южной Кореи и международного сообщества.

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