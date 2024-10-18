Угроза безопасности Южной Кореи. Президент созвал совещание
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На экстренном совещании по вопросам безопасности президентом Южной Кореи Юн Сок Елем был поднят вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление офиса южнокорейского президента.
В заявлении говорится, что на встрече «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».
Офис назвал это «серьезной угрозой безопасности» Южной Кореи и международного сообщества.
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