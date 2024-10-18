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Израиль уничтожил весь старший командный состав «Хезболлы»

20:13 1029

В результате действий израильских военных убиты около полутора тысяч боевиков ливанского шиитского движения "Хезболла", заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Не уточняется, за какой период ливанская группировка понесла эти потери. The Times of Israel пишет, что речь, видимо, идет о потерях за последние недели - с момента активизации израильских операций против "Хезболлы".

По данным Халеви, ЦАХАЛу удалось убить "всех представителей старшего командного состава" движения.

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