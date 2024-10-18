USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Министр обороны США: Пусть украинцы стреляют своими ракетами… Наши стоят дорого

20:19 1718

Украина должна бить вглубь территории РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны.

Такое заявление сделал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Украинцы могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — сказал Остин.

Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
20:59 2243
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
21:45 875
Байрамов и Мирзоян договорились
Байрамов и Мирзоян договорились обновлено
21:41 2682
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
21:25 1954
Украинская армия освободила Кругляковку
Украинская армия освободила Кругляковку
20:40 3195
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 10161
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
17:41 3703
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18:39 3875
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
16:59 2543
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
18:57 3993
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 7537

ЭТО ВАЖНО

Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
20:59 2243
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
21:45 875
Байрамов и Мирзоян договорились
Байрамов и Мирзоян договорились обновлено
21:41 2682
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
21:25 1954
Украинская армия освободила Кругляковку
Украинская армия освободила Кругляковку
20:40 3195
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
09:12 10161
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
17:41 3703
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18:39 3875
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
16:59 2543
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
Вторая армия мира все еще учится воевать… Так сказал Путин
18:57 3993
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой
Россия прорвала оборону в Донецке. Ключевой город под угрозой обновлено 16:42
16:42 7537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться