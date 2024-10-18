Министр обороны США: Пусть украинцы стреляют своими ракетами… Наши стоят дорого

Украина должна бить вглубь территории РФ своими дальнобойными дронами, не рассчитывая на западные ракеты из-за их дороговизны.

Такое заявление сделал на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин.

"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Украинцы могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", — сказал Остин.