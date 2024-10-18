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Украинская армия освободила Кругляковку

Отдел информации
20:40 3196

Украинская армия в результате успешных боевых действий освободила населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по возвращению контроля над важным для обороны Купянска населенным пунктом продолжалась с 7 по 14 октября 2024 года.

В ГУР отмечают, что россияне пытались контратаковать, однако потерпели поражение.

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