США начали ядерные учения
20:45 593
США начали ежегодные командно-штабные учения Global Thunder, нацеленные на проверку боеготовности американских ядерных сил, сообщило Стратегическое командование страны.
Их целью названо "повышение ядерной готовности и обеспечение надежных и эффективных стратегических сил сдерживания".
При этом подчеркивается, что эти ежегодные учения не являются ответом на действия какой-либо страны или текущие мировые события.
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