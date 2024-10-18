США начали ядерные учения

США начали ежегодные командно-штабные учения Global Thunder, нацеленные на проверку боеготовности американских ядерных сил, сообщило Стратегическое командование страны.

Их целью названо "повышение ядерной готовности и обеспечение надежных и эффективных стратегических сил сдерживания".

При этом подчеркивается, что эти ежегодные учения не являются ответом на действия какой-либо страны или текущие мировые события.