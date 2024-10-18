Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану

Президент США Джо Байден заявил, что он «знает, как и когда Израиль отреагирует» на ракетную атаку из Ирана, которая произошла в начале октября.

Как пишет Guardian, Байден отказался раскрывать дальнейшие детали о планах Израиля. Президент также выразил надежду на возможность содействия прекращению огня в Ливане, добавив, что ситуация в секторе Газа может оказаться более сложной для урегулирования.

Заявление Байдена прозвучало после его телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, состоявшегося вчера вечером, а также после того, как высокопоставленный израильский чиновник заявил, что действия в ответ на иранскую атаку будут предприняты в ближайшее время.