Все больше подростков в России сажают по политическим обвинениям

В первой половине 2024 года количество приговоров, вынесенных подросткам по политическим статьям, таким как «государственная измена», «оправдание терроризма», «диверсия», «нарушение работы транспорта» и «теракт», увеличилось более чем в три раза по сравнению с довоенным временем. Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на данные Судебного департамента.

До начала войны число таких приговоров в отношении школьников за одно полугодие не превышало семи. При этом в первом полугодии 2020 и 2021 годов вердиктов по перечисленным статьям было не более двух. Однако в первой половине 2024 года этот показатель достиг 23, что стало рекордом. Предыдущий рекорд был зафиксирован во втором полугодии 2022-го — 12 приговоров.

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за некоторые тяжкие преступления — с 14 лет. С началом войны в Украине в 2022 году в России участились случаи возбуждения дел против детей по статьям о «диверсии» и «терактах» (чаще всего за поджоги), а также за публикации и комментарии в интернете, подпадающие под статью об «оправдании терроризма».