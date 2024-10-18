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Россияне казнили более 100 украинских солдат

21:12 1275

Офис генпрокурора Украины официально зафиксировал более 100 случаев казни российскими солдатами украинских военнопленных, но на самом деле цифры могут быть гораздо больше. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Radio NV.

"Насколько мне известно, по информации от ОГП, зафиксированных случаев расстрелов россиянами украинских военнопленных более 100. Общее количество зафиксированных украинских военнопленных, которых россияне казнили, 102 на данный момент", - рассказал он.

Один из казненных - Герой Украины Александр Мациевский
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