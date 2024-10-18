Зеленский надеется на Европу в случае предательства США

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае прекращения поддержки Киева со стороны США после проведения там президентских выборов ее на себя возьмут страны ЕС.

По его словам, лидеры стран ЕС высказались за запасной план в случае изменения вектора политики США. "Все переживают, как закончатся выборы в Соединенных Штатах, и вчера было очень приятно, что главные лидеры Европейского союза, от которых много что зависит, сказали: "Мы должны рассчитывать на план Б, если, например, Америка изменит свою политику, мы должны быть готовы взять на себя все бремя", - сказал он на сегодняшней пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистки, а не устанет ли Запад оказывать помощь Украине, Зеленский ответил: "Мы не дадим им устать, мы не имеем на это право, это наша обязанность".