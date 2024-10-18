Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?

В последние дни в соцсетях появилась информация о том, что владельцы недвижимости, не заключившие договор об аренде, будут подвергаться административным санкциям. В частности указано, что хозяин квартиры, сдающий ее без оформления договора, может быть оштрафован на 800 манатов, а арендатор — на 50 манатов. В этой связи редакция haqqin.az считает уместным напомнить об участившихся в последнее время сообщениях о нехватке в Баку арендных квартир. Вследствие чего спрос превысил предложение не только на «приличные» квартиры, но и на жилье без элементарных удобств. По словам риэлторов, цены на аренду возросли в последнее время более чем на 50 процентов. Вблизи метро и в районах, где расположены высшие учебные заведения, стоимость аренды однокомнатной квартиры превышает в зависимости от состояния 500 манатов.

Риэлтор Гудрат Мамедов отмечает, что, если раньше рынок аренды активизировался, в основном, осенью, с возвращением после каникул студентов и временных работников, то за последние два-три года найти квартиру для аренды в центре города и близких к нему районах стало сложно в любое время года. Ожидается, что в ближайшие годы напряженность на рынке аренды возрастет, поскольку в центре города и его окрестностях массово сносятся так называемые «ночлежки». А аренда жилья в новостройках стоит в два-три раза дороже среднемесячного заработка. Возвращаясь к теме обязательности договоров на аренду жилья, напомним, что, согласно Гражданскому кодексу, договор на аренду недвижимости должен быть оформлен в письменном виде. При сдаче недвижимости в аренду собственник обязан в соответствии с «Налоговым кодексом» платить ежемесячный налог в размере 14 процентов от дохода. В случае уклонения от уплаты предусмотрены штрафы по статье 398 «Кодекса об административных правонарушениях» в размере от двух- до четырехкратного дохода. В отсутствие договора аренды штрафуется не арендатор, а собственник. Эльнур Фарзалиев, эксперт в области недвижимости, сообщил в беседе с корреспондентом haqqin.az, что мелькающая в соцсетях информация о конкретном штрафе для арендодателей в 800 манатов неверна. По его словам, сумма штрафа определяется в зависимости от арендных ставок и подлежащих уплате налогов. К примеру, арендные ставки от однокомнатных квартир до фешенебельных вилл варьируются в пределах от 100 до 15.000 манатов. «Договор аренды должен быть удостоверен нотариально, - подчеркнул Эльнур Фарзалиев. - В этом случае все обязательства собственника и арендатора отражаются в договоре. На самом деле у договора есть множество преимуществ, предотвращающих нарушение обязательств с обеих сторон. Например, собственник не может в любое время увеличить арендную плату или выселить арендатора. Также арендаторы обязаны возмещать ущерб, причиненный квартире».

По словам эксперта, размер штрафа зависит от условий аренды. Например, собственник, сдающий за 100 манатов дом типа «ночлежка», и владелец виллы, получающий за нее 10-15 тысяч манатов, могут получить разные штрафы. «Если арендная плата составляет 1.000 манатов, то собственник должен уплатить налог в размере 140 манатов. Если налог не уплачивается, штраф начисляется на сумму налога, то есть составит 14 процентов. Таким образом, стандартная сумма штрафа отсутствует», - пояснил эксперт. Фарзалиев добавил, что у собственников есть и другие обязательства. Например, они должны предоставить в местное управление копии паспортов арендаторов и информацию о них. Это необходимо для того, чтобы в случае каких-либо происшествий этих людей можно было идентифицировать. В противном случае ответственность ложится на владельца жилья. Эксперт отметил, что в Баку существует множество проблем с регистрацией. «Люди, проживающие в домах без документов, годами не могут зарегистрироваться по месту жительства, - говорит он. - Арендаторы также сталкиваются с проблемами регистрации. Но в любом случае они обязаны проинформировать соответствующие органы».