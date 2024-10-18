Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского и выразили решимость и дальше поддерживать Украину на пути к справедливому и прочному миру, говорится в заявлении пресс-службы правительства Германии.

Ранее лидеры четырех стран провели четырёхстороннюю встречу в Берлине после того, как Шольц и Байден провели двусторонние переговоры.

"Лидеры обсудили свои планы по дополнительному укреплению безопасности Украины, предоставлению ей экономической и гуманитарной помощи, включая использование доходов от замороженных российских суверенных активов, в соответствии с решениями саммита "Большой семерки", обсудили «План победы" президента Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважении суверенитета и территориальной целостности", - говорится в заявлении.