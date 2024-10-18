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Китай с Великобританией тоже договорились

21:52 577

Министры иностранных дел Великобритании и Китая Дэвид Лэмми и Ван И согласились с необходимостью поддерживать каналы связи между двумя странами, несмотря на разногласия, говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи глав МИД двух стран. Об этом сообщает Guardian.

Ранее МИД КНР сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит с официальным визитом Китай с 18 по 19 октября.

"Встреча была конструктивной по всему спектру двусторонних отношений – от областей прагматичного сотрудничества до спорных вопросов. Министры иностранных дел согласились с существенной важностью поддержания каналов связи и обязались проводить регулярные обсуждения между своими правительствами на уровне министров", - сказано в документе.

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