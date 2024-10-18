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Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса

Отдел информации
22:04 1253

Украина предложила Азербайджану, как экспортеру газа, и Словакии, как покупателю, альтернативную схему поставок газа в Европу в обход России через собственную территорию. Об этом сообщает «РБК Украина» со ссылкой на собственные источники. Заменить российский газ предлагается азербайджанским.

Суть предложения заключается в следующем: покупатель, например, Словакия, приобретает газ на точке входа из Азербайджана в Россию или из России в Украину. Далее владелец газа самостоятельно договаривается о его транспортировке по российской территории, закачивает в украинские подземные хранилища, а затем распоряжается им по своему усмотрению, включая продажу за границу. Украина в этой схеме выступает не транзитной страной, а реэкспортером.

Ключевое условие предложения — каждая сторона должна самостоятельно договориться с Россией о безопасности поставок, фактически обеспечивая защиту украинской газотранспортной системы в условиях боевых действий.

Суть предложения Украины заключается в следующем: покупатель, например, Словакия, приобретает газ на точке входа из Азербайджана в Россию или из России в Украину

Источники «РБК Украина» уточняют, что обсуждение пока не перешло в стадию переговоров, но этот вопрос поднимается на двусторонних встречах. На данный момент ни Азербайджан, ни Словакия не дали окончательного ответа на предложение.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в восемь стран Европы 12 миллиардов кубометров газа через Южный газовый коридор. В этом году объемы предлагается увеличить до 13 миллиардов кубометров. Для сравнения: «Газпром» поставлял через украинскую газотранспортную систему в Европу около 14 миллиардов кубометров газа в год.

Страны Европейского союза значительно сократили импорт российского газа, однако некоторые государства, включая Словакию, продолжают получать голубое топливо через Украину.

Срок действия заключенного до войны договора о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря этого года. Как известно, Киев уже предупредил, что не собирается продлевать данный договор и несколько месяцев назад предложил альтернативу: транспортировку азербайджанского газа через Украину в Европу.

Однако существует несколько проблем. Во-первых, у Азербайджана нет дополнительных объемов газа для транспортировки через Украину. Во-вторых, даже если бы этот газ и имелся, его все равно пришлось бы транспортировать через Россию.

«Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, что Словакия станет девятой», — сказал тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев в присутствии премьер-министра Фицо

Рассматривался более оптимальный вариант, при котором Азербайджан мог бы закупать российский газ на границе с Украиной и затем продавать его в Европу как свой. Текущая схема, предложенная Киевом, близка к этому варианту, но с важной оговоркой — сама Украина не предоставляет гарантий безопасности поставок газа в Европу. Взамен сторонам предлагается самим обсуждать с Россией данный вопрос.

На данный момент нет информации о том, что Азербайджан или Словакия ведут переговоры с Россией на эту тему. Тем не менее, Братислава проявляет интерес к покупке азербайджанского газа. Вопрос обсуждался в мае этого года, когда премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил Баку.

«Сейчас Азербайджан экспортирует газ в восемь стран. Надеюсь, что Словакия станет девятой», — сказал тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров.

Однако, по информации источников «РБК-Украина», интерес Азербайджана к поставкам газа через Украину снизился до минимального уровня, и этот вопрос не обсуждается уже четыре месяца.

«Я думаю, что снижение активности со стороны Баку связано с позицией России, которая, так или иначе, должна участвовать в данном процессе», — предположил собеседник «РБК-Украина».

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