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Корейские солдаты переоделись в российскую форму… и на фронт!

видео
22:14 497

Солдаты армии Северной Кореи проходят учения на территории России накануне отбытия на украинский фронт. В сети появилось видео с корейскими военнослужащими.

Как сообщает "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", видео было снято на территории Сергеевского полигона, в Приморском крае на Дальнем Востоке. Был заснят процесс выдачи экипировки группе солдат.

"Северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Недавно полученные кадры, которым не более 72 часов", - говорится в аннотации к видео.

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