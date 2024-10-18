Корейские солдаты переоделись в российскую форму… и на фронт!

Солдаты армии Северной Кореи проходят учения на территории России накануне отбытия на украинский фронт. В сети появилось видео с корейскими военнослужащими.

Как сообщает "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности", видео было снято на территории Сергеевского полигона, в Приморском крае на Дальнем Востоке. Был заснят процесс выдачи экипировки группе солдат.

"Северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Недавно полученные кадры, которым не более 72 часов", - говорится в аннотации к видео.