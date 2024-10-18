USD 1.7000
EUR 1.8430
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Приедет ли Путин в Баку?
Новость дня
Приедет ли Путин в Баку?

Шейх помог обменять украинских военнопленных на российских

18 октября 2024, 22:58 1623

При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Как сообщает Минобороны России, с украинской территории возвращены 95 российских военнопленных, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Беларуси. Вскоре они будут доставлены в Россию.

Украинские военнопленные доставлены в Киев.

Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
18 октября 2024, 22:04 4770
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
18 октября 2024, 21:25 4610
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
18 октября 2024, 09:12 10725
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
18 октября 2024, 17:41 4078
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
18 октября 2024, 16:59 2922
Открытие баскетбольного сезона в Азербайджане: «Нахчыван» обыграл «Нефтчи»
Открытие баскетбольного сезона в Азербайджане: «Нахчыван» обыграл «Нефтчи» фото, обновлено 22:41
18 октября 2024, 22:41 1296
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
18 октября 2024, 20:59 3908
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
18 октября 2024, 21:45 2043
Байрамов и Мирзоян договорились
Байрамов и Мирзоян договорились обновлено
18 октября 2024, 21:41 4549
Украинская армия освободила Кругляковку
Украинская армия освободила Кругляковку
18 октября 2024, 20:40 4964
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 4584

ЭТО ВАЖНО

Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
Киев предложил Азербайджану странную схему. В Баку не проявили особого интереса
18 октября 2024, 22:04 4770
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку?
Что за новые штрафы для арендодателей и арендаторов в Баку? haqqin.az разъясняет вместе с экспертами и МВД
18 октября 2024, 21:25 4610
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг
Хирург спас ему мозг, снайпер разнес ему мозг главная тема; все еще актуально
18 октября 2024, 09:12 10725
Кто там будет принимать решения?
Кто там будет принимать решения? главный вопрос
18 октября 2024, 17:41 4078
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана
Начальник Генштаба Армении в Пентагоне. США усиливают военную поддержку Еревана наш комментарий
18 октября 2024, 16:59 2922
Открытие баскетбольного сезона в Азербайджане: «Нахчыван» обыграл «Нефтчи»
Открытие баскетбольного сезона в Азербайджане: «Нахчыван» обыграл «Нефтчи» фото, обновлено 22:41
18 октября 2024, 22:41 1296
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
Байден: Я знаю, когда Израиль ударит по Ирану
18 октября 2024, 20:59 3908
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
Байден, Шольц, Макрон и Стармер поддержали «план победы» Зеленского
18 октября 2024, 21:45 2043
Байрамов и Мирзоян договорились
Байрамов и Мирзоян договорились обновлено
18 октября 2024, 21:41 4549
Украинская армия освободила Кругляковку
Украинская армия освободила Кругляковку
18 октября 2024, 20:40 4964
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять
Морарь поднесла власть президенту. А сейчас хочет ее отнять наша корреспонденция: Молдова кипит
18 октября 2024, 18:39 4584
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться