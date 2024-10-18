Шейх помог обменять украинских военнопленных на российских

При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Как сообщает Минобороны России, с украинской территории возвращены 95 российских военнопленных, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военные находятся на территории Беларуси. Вскоре они будут доставлены в Россию.

Украинские военнопленные доставлены в Киев.